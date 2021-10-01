Абакан, 1 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией расширяют в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 1 октября в республиканском министерстве здравоохранения.

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Специалисты оценивают эпидобстановку в регионе как сложную. Минздрав прорабатывает вопросы по дальнейшему расширению коечного фонда для ковид-пациентов.

С 1 октября добавлены койки в населённом пункте Майна, открыто ковидное отделение в Черногорском роддоме. Со 2 октября возобновит работу инфекционное отделение в Ширинской межрайонной больнице.

На сегодняшний день в Хакасии развёрнута 1151 койка для пациентов с COVID-19, из них занято 934. Доля свободного конечного фонда — 19%.

«Дальнейшие решения, связанные с коечным фондом, будут зависеть от текущей эпидобстановки», — подытожили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявили 21 402 случая COVID-19.