Пенза, 1 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В правительстве Пензенской области произошли очередные кадровые изменения. Сергей Никишин, занимающий пост врио заместителя министра физической культуры и спорта отстранен от должности. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«Олег Мельниченко освободил от занимаемой должности врио заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергея Никишина в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, 13 сентября стало известно об утверждении в должности врио заместителя министра образования Пензенской области Елены Коломенцевой.

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