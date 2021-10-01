Белгород, 1 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В режим ковидного госпиталя переводят 550 коек хирургического корпуса 2 городской больницы Белгорода, сообщил 1 октября на своей странице в социальной сети главный врач медучреждения Роман Проценко.

Госпиталь

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Решение принято департаментом здравоохранения региона «в связи с неутешительной динамикой заболевания в осенний период».

«Количество коек для больных COVID-19 увеличивается, чтобы избежать дефицита мест в условиях роста числа пациентов, нуждающихся в госпитализации. Будьте здоровы, берегите себя», — написал Роман Проценко.

С 19 сентября 2021 года на базе терапевтического корпуса городской больницы №2 снова открыли ковид-госпиталь — было развёрнуто 160 коек.