Екатеринбург, 1 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выписали из больницы трёхлетнюю девочку, семья которой погибла в ДТП под Саратовом. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным Е1.ru, опекуном ребёнка стала её единокровная сестра. Обе уже находятся дома. Каждые два дня предстоит ездить на перевязки. Кроме того, впереди ещё несколько операций.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 20 августа в районе Вольска. Машина столкнулась с двумя грузовиками. Погибли пять находившихся в ней человек. Девочка ехала в этой же машине, но выжила.