Москва, 1 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Платежи, поступающие в федеральный и региональный бюджеты за негативное воздействие на окружающую среду, получат защиту и «окрас», сообщает 1 октября сайт правительства России со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

Government.ru Виктория Абрамченко

Данные средства смогут направляться только на экологические мероприятия и проекты. Соответствующий законопроект о предотвращении вреда окружающей среде подготовили в правительстве. Документ направят в Госдуму для рассмотрения уже в осеннюю сессию.

Проект закона содержит положения об «окрасе» экологических платежей.

«За последние три года в консолидированные бюджеты субъектов страны поступило почти 40 млрд рублей от платы за негативное воздействие на окружающую среду. При этом на ликвидацию накопленного вреда регионы направили менее 2% поступивших средств», — приводит портал слова Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что после принятия закона направить «окрашенные» средства на цели, не связанные с экологией, будет невозможно.