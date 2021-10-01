Черкесск, 1 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, сообщили 1 октября в Центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Федеральной службой безопасности в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теракт готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ объявили о предотвращении теракта во Владивостоке. Его хотел устроить 21-летний лидер регионального неонацистского объединения. Он намеревался взорвать самодельную бомбу. Компоненты для изготовления взрывчатки, инструкции, а также холодное оружие нашли в его жилище. Возбуждено уголовное дело.

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