Тбилиси, , 09:54 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили официально не пересекал грузинскую границу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Саакашвили © ИА REGNUM

При этом Саакашвили делает заявления в соцсети Facebook, что якобы прибыл в Грузию. Он сделал видеообращение, в котором сказал, что находится в Батуми. На заднем плане в тумане видны знаковые постройки города.

Стоит отметить, до этого Саакашвили заявил, что вернётся в Грузию 2 октября в день голосования на выборах в органы самоуправления. Он также выложил фотографию билета на самолет до Тбилиси на эту дату.

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