Москва, 18 августа, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Уже 33 российских судостроительных компании укрепляют технологический суверенитет страны при поддержке нацпроекта «Производительность труда». Благодаря ему на верфях внедряют инструменты бережливого производства. В результате на Амурском судостроительном заводе растет скорость постройки фрегатов, а на предприятии в Нижегородской области на 20% увеличилась возможность по выпуску сухогрузов. Судоверфью «Звезда» построен уже пятый крупнотоннажный танкер типа «Афрамакс», предназначенный для перевозки нефти и нефтепродуктов. Одновременно нацпроект улучшает условия труда рабочих: оборудование функционирует без перебоев, на местах поддерживаются чистота и порядок. С ростом прибыли компаний увеличивается и оплата труда.

Сайт компании «Нордик Инжиниринг» Морской противопожарный буксир спасателей «Узон»

«Нацпроект позволяет повысить производительность труда за счет внутренних ресурсов и резервов компаний. Эффективность компаний повышается после сокращения запасов и объемов незавершенного производства, обеспечения полной загрузки оборудования, оптимизации перемещения продукции, материалов и логистики в целом», — отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

К примеру, «Окская судоверфь» из Навашина Нижегородской области всего за год участия в нацпроекте смогла на 20% увеличить возможности по производству сухогрузов. Для этого специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) помогли внедрить комплексный бережливый подход к производству, оптимизировали внутреннюю логистику и многое другое.

В декабре 2021 года это предприятие стало исполнителем проекта NЕ025 компании «Нордик Инжиниринг» для Морской спасательной службы. Речь идет о строительстве пяти морских противопожарных буксиров-спасателей. Их собираются использовать на трассах Северного морского пути. Преимущества проекта — относительно низкая стоимость за счет оптимальных конструкторских решений. В проекте используется более 50% отечественного оборудования.

Сайт компании «Нордик Инжиниринг» Буксир «Тиман»

Суда получили имена в честь горных вершин, расположенных в местах будущего базирования: «Тиман», «Тепсей», «Фавор», «Печак» и «Узон». Они будут выполнять важные задачи в Арктике, обеспечивая безопасность и спасение на море, а также поддерживая работу и развитие Северного морского пути. Четыре буксира — «Тиман», «Тепсей», «Печак» и «Узон» — уже спущены на воду. Два судна будут приписаны к порту Мурманск, два — к порту Петропавловск-Камчатский и еще одно — к порту Архангельск.

Еще одним участником нацпроекта «Производительность труда» стал Амурский судостроительный завод (АСЗ) — крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке. Завод выпускает военные суда и продукцию гражданского судостроения водоизмещением до 25 тыс. тонн. Под руководством экспертов Федерального центра компетенций технологии бережливого производства внедрили в корпусообрабатывающем цехе завода. Новые решения теперь позволят предприятию экономить примерно 850 млн рублей в год. По словам директора по развитию АСЗ Дмитрия Гребенюка, перед предприятием стоят амбициозные задачи по производству кораблей больших габаритов — фрегатов.

«Благодаря инструментам бережливого производства завод на 32% снизил время подготовки металла для изготовления секций, на 45% уменьшился объем незавершенного производства. На 31% повысилась выработка — количество продукции, которую выпускает сотрудник за смену, в тоннах на человека. А скорости предварительной обработки металла увеличились на 30%», — подчеркнул Гребенюк.

В ближайших планах рабочей группы предприятия создать поток-образец на следующем участке трубообрабатывающего цеха, а далее — тиражировать накопленный опыт на остальные цеха.

Судоверфь «Звезда» является крупнейшим участником нацпроекта «Производительность труда» в Приморском крае. Это предприятие впервые в России построило нефтеналивные суда типа «Афрамакс». Такие танкеры усиленного ледового класса предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. С 2021 года сотрудники «Звезды» осваивают инструменты бережливого производства на «Фабрике процессов». Это помогло вовлечению руководителей среднего звена всех производственных подразделений в процессы непрерывных улучшений в работе.

«Обучение затронуло почти все цеха судостроительного комплекса: от блока корпусных производств до отдела бизнес-анализа. Всего прошли подготовку около 100 человек. Сотрудники активно принимали участие в обучении, получили новые знания о повышении эффективности труда и оптимизации процессов производства», — рассказал начальник отдела оценки и развития персонала ССК «Звезда» Александр Полковников.

Судостроительный комплекс «Звезда» Танкер типа «Афрамакс» «Академик Губкин»

В конце июля 2023 года на «Звезде» провели уникальную операцию по выводу из сухого дока одновременно двух судов — танкера «Академик Губкин» и танкера «Восточный проспект».

«Несколько лет суда таких размеров и такой сложности в России не строили. Не было мощностей. Теперь на Дальнем Востоке уверено развивается высокотехнологичный кластер с огромным потенциалом. Сейчас там работают над сложнейшими задачами, необходимыми для освоения Северного морского пути, трудятся профессионалы своего дела, применяется новейшее оборудование», — подчеркнул председатель российского правительства Михаил Мишустин.

«Академик Губкин», четвертое построенное на верфи судно из серии крупнотоннажных танкеров типа «Афрамакс», поступил заказчику. Проект реализуется как одно из приоритетных направлений деятельности правительства для развития российского крупнотоннажного судостроения и укрепления технологического суверенитета страны. Кроме того, создание собственных технологий для СПГ-проектов предполагает стратегическая инициатива правительства России «Прорыв на рынки СПГ».

«В портфеле заказов предприятия уже свыше 60 судов, загрузка судостроительного комплекса позволяет смело смотреть в будущее, активно работая уже сегодня. Динамично развиваясь, продолжая строить верфь, мы уже строим суда — на благо отрасли и во имя России», — подчеркнул генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей Целуйко.

«Зеленые» танкеры спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

Как сообщало ИА Регнум, на сегодня более 5 тысяч предприятий вступили в нацпроект «Производительность труда». Уже 85 регионов могут воспользоваться профессиональным консалтингом экспертов нацпроекта из Федерального центра компетенций и региональных центров компетенций.

Закрепить эффект помогают программы повышения квалификации рабочих (обучено более 93 тысяч) и топ-менеджмента (более 8 тысяч). Доступны и цифровые решения для повышения производительности труда: на платформе эффективность. рф компании запускают цифровую трансформацию.