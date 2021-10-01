Киев, 1 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. С 1 октября компания «Газпром» остановила транзит российского природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«1 октября 2021 года, с начала нового газового дня (07:00 — совпадает с мск), транзит природного газа через Украину в сторону Венгрии остановлен <…> С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил через виртуальный реверс, возможностей импортировать из Венгрии без транзита нет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что генеральный директор украинской компании Сергей Макогон в связи с этим заявил, что Украина никогда не нарушала свои обязательства по поставкам газа в Венгрию и добавил, что украинский маршрут якобы является для венгерской стороны самым выгодным с экономической точки зрения, так как является кратчайшим путем поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от подписания прямого контракта на поставки газа из России является ошибкой.