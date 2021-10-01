Хабаровск, 1 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Хабаровске 30 сентября во время тренировки по футболу на спортплощадке на 12-летнего мальчика упали ворота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Santeri Viinamäki Футбольные ворота

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Происшествие случилось по ул. Шевченко, 18. Ребёнка срочно доставили в больницу, где пострадавшему диагностировали «перелом правой ключицы».

Прокуратура проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц спортивного клуба. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Ноябрьске возбуждено уголовное дело по факту травмирования подростка на спортивной площадке.