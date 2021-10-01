Иркутск, 1 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Тулунском районе Иркутской области открыли мост через реку Ию, соединяющий Тулун и поселок Октябрьский-2. Старую конструкцию разрушило паводком, и местные жители в течение 10 последних лет были вынуждены добираться в райцентр с помощью паромной переправы и по зимнику.

Пресс-служба правительства Иркутской области Снимок экрана 2021-10-01 в 13.48.24

Сейчас шестипролётный мост с тротуарами по обеим сторонам открыт для движения.

«Люди должны без проблем добираться домой, скорая помощь и пожарные — приезжать вовремя», — подчеркнул на открытии мостовой переправы заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк.

Как сообщало ИА REGNUM, к строительству объекта приступили только в 2019 году. Сооружение протяженностью 260 метров возвёл филиал «Мостостроительный» Дорожной службы Иркутской области.