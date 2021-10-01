Сеул, 1 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в сентябре 2021 года составил $55,83 млрд, что на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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По их словам, сентябрьский показатель — самый высокий с 1956 года, когда в стране впервые начали собирать статистику.

Среднесуточный показатель также вырос на 27,9%.

Экспорт полупроводников увеличился на 28,2%, нефтехимической продукции — на 51,9%, однако экспорт легковых автомобилей, напротив, сократился на 6,1%, автозапчастей — на 5,1%, судов — на 40,5%, бытовой техники — 4,1%, текстиля — на 3,6%.

Поставки в Китай выросли на 17,3%, в США — на 14,5%.

В сентябре импорт товаров в Южную Корею вырос на 31% в годовом исчислении, до $51,6 млрд. Профицит торгового баланса составил $4,2 млрд.