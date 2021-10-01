Киев, 1 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита, сообщили 1 октября в пресс-службе компании «Оператор ГТС Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В компании напомнили что 1 октября с начала нового газового дня (07:00), транзит природного газа через Украину в сторону Венгрии остановлен.

«С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил через виртуальный реверс, возможностей импортировать из Венгрии без транзита нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Венгрия и Газпром договорились о поставках газа в обход Украины. В Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения будет поступать через Сербию 3,5 млрд кубометров газа в год. Ещё 1 млрд кубометров — через территорию Австрии. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб двухсторонним отношениям.