Подпорожье, Ленинградская область, 1 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Полицейские обнаружили у безработного жителя Подподожского района Ленинградской области целую плантацию наркосодержащего растения и схрон снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Выйти на наркоторговца полицейским удалось благодаря поступившей оперативной информации. Проверяя ее, следовали обнаружили в сарае у 37-летнего жителя деревни Пертозеро плантацию растительного наркотика. А также оборудование для теплицы: осветительно-тепловые приборы, вентилятор, удобрения, весы, полимерную пленку, устройство для розжига тепловых ламп. В соседнем помещении сыщики изъяли «готовую продукцию» — четыре трехлитровые банки с растительным наркотиком, а также пакет с синтетическим наркотиком массой около 900 граммов.

«Здесь же полицейские обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов времен войны: пистолет ТТ со снаряженным магазином, 12 снарядов и различные боеприпасы», — рассказали в ведомстве.

По результатам экспертизы в отношении владельца участка возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков») и по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящий момент полиция устанавливает каналы сбыта наркотиков, а также источник приобретения оружия и боеприпасов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.