Кызыл, 1 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле оказались самые высокие в Сибирском федеральном округе цены на морковь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, 1 кг моркови здесь продаётся за 61,31 рубля, что более чем вдвое дороже, чем в Омске (27,28 за кг).

(сс)Simm Овощи

Кроме того, в Кызыле обнаружили наиболее дорогие в Сибири куриные яйца (76,61 рубля за 10 штук), курицу охлаждённую и замороженную (213,54 рубля за 1 кг), а также молоко (72,22 рубля за 1 литр).

При этом кызылчане могут купить в магазинах самый дешёвый в округе хлеб за 43,86 рубля за 1 кг и говядину — 311,21 рубля за 1 кг.