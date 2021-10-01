Токио, 1 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В сеть выложили «технический» трейлер ПК-версии будущей игры «Стражи галактики» (Marvel's Guardians of the Galaxy). Видео было опубликовано 30 сентября на YouTube-канале NVIDIA GeForce.

Скриншот с YouTube Guardians of the Galaxy

В трейлере компания Square Enix продемонстрировала уровень графики Guardians of the Galaxy и напомнила, что игра будет поддерживать технологии трассировки лучей и DLSS (позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia при запуске игр с высоким разрешением). Кроме того, она также получит поддержку HDR, функцию диффузного освещения и расширенную цветовую палитру (Wide Color Gamut).

Напомним, релиз Marvel’s Guardians of the Galaxy состоится 26 октября 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Square Enix показала новые образы героев игры.