Москва, 1 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) Москвы с 1 октября начал работать сервис для перевозок пассажиров по требованию «По пути», сообщается на портале мэра столицы.

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Новый сервис перевозок «По пути» позволяет пассажиру заказывать автобус именно на ту остановку, которая ему нужна. Фактически это такси, но стоимость поездки составляет всего 46 рублей.

Отмечается, что это первый подобный сервис в России. Пока им могут воспользоваться только жители четырех поселений Новой Москвы. Их будут обслуживать 30 новых автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября власти Москвы приняли решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте.

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