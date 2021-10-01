Варшава, , 09:47 — REGNUM 30 сентября заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции объявил, что в ближайшее время его ведомство запустит информационную кампанию о вреде энергетических напитков. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Замглавы минздрава сообщил, что министром здравоохранения уже предпринят ряд мероприятий, направленных на ограничение потребления энергетических напитков среди детей и подростков.

«Мы уже позаботились о том, чтобы определенный набор продовольственных продуктов, пользующихся особой популярностью среди детей и подростков, был запрещен к продаже в школах и других образовательных заведениях. Мы также обновили требования к питанию детей и подростков в учреждениях образования», — заявил Краска.

Тем не менее, по его словам, этого недостаточно, и необходимо сопроводить данные меры информационной кампанией, чтобы энергетические напитки перестали быть популярными среди молодежи.