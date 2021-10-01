Варшава, 1 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. 30 сентября заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции объявил, что в ближайшее время его ведомство запустит информационную кампанию о вреде энергетических напитков. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Замглавы минздрава сообщил, что министром здравоохранения уже предпринят ряд мероприятий, направленных на ограничение потребления энергетических напитков среди детей и подростков.

«Мы уже позаботились о том, чтобы определенный набор продовольственных продуктов, пользующихся особой популярностью среди детей и подростков, был запрещен к продаже в школах и других образовательных заведениях. Мы также обновили требования к питанию детей и подростков в учреждениях образования», — заявил Краска.

Тем не менее, по его словам, этого недостаточно, и необходимо сопроводить данные меры информационной кампанией, чтобы энергетические напитки перестали быть популярными среди молодежи.