Ставропольский край, 8 октября, 2004, 14:59 — ИА Регнум. В РОВД Шпаковского района Ставропольского края обратился житель Ставрополя, занимающийся частным извозом. Он сообщил, что на окраине станицы Темнолесской, двое неизвестных, которых он подвозил на своей машине из Ставрополя, ножом нанесли ему рану щеки, забрали 170 рублей, выбросили из автомобиля и скрылись на нем.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД СК, сотрудники БДПС ГАИ Ставрополя задержали машину в краевом центре на проспекте Кулакова. В ней находились двое жителей Ставрополья, один из которых ранее судим. От них получены признательные показания. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.