Москва, 1 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Ипотечные ставки Сбербанка по основным программам повышены на 0,4 процентных пункта с 1 октября, при этом ставки по льготным программам остались прежними. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

Так, Сбербанк изменил с 7,7% до 8,1% годовых базовую ставку на приобретение жилья на вторичном рынке для молодых семей. Базовая ставка для остальных заемщиков увеличена с 8,1% до 8,5% годовых.

Увеличена ставка рефинансирования ипотеки — с 7,9% до 8,2%, а также ставка на новостройки — с 8% до 8,4% годовых.

Ставка осталась прежней для программ ипотеки с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 6,5% годовых. Вслед за этим крупные банки, в том числе ВТБ и Газпромбанк, подняли ставку по ипотеке.

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