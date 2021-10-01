Иркутск, 1 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Иркутской области, где проживает более двух миллионов человек, первым компонентом привито больше 641 тысячи человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 558 тысяч жителей региона. Об этом сегодня, 1 октября, на своей странице в Instagram сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев:

Kremlin.ru Игорь Кобзев

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«В последнее время темпы прививочной кампании значительно снизились. Это плохо. В регионе работают 94 стационарных прививочных пункта, 122 выездных бригады. Создан достаточный запас вакцины. Приходите и делайте прививку в любое удобное время. Давайте также не забывать о гриппе.

Важно сделать прививку и от него. Вакцина — в наличии. В очередной раз призываю всех побеспокоиться о себе и своих близких! Это — в наших общих интересах. Мы можем направить гигантские денежные средства и кадровые ресурсы, которые сейчас тратим на борьбу с ковидом, для решения более насущных задач».

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области начался очередной подъём заболеваемости COVID-19. Об этом 1 октября на своей странице в Instagram сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

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