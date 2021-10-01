Батуми, Грузия, , 09:45 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников собраться на митинг в Тбилиси. Об этом он сказал в видеообращении, выложенном в соцсети Facebook.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Видео было сделано на фоне Батуми. Экс-президент сообщил, что митинг должен пройти 3 октября, на следующий день после выборов, на площади Свободы.

«Если нас будет 100 тысяч человек, нас никто не сможет победить, и Грузия снова встанет на путь развития. Этой нищете и ужасу придет конец», — сказал Саакашвили.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что вернётся в Грузию 2 октября в день голосования на выборах в органы самоуправления. 1 октября он заявил, что якобы находится в Батуми.

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