Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Созданное в Петербурге АО «Метрострой Северной столицы» (МСС) подписало трудовые договоры с первой тысячью бывших сотрудников обанкротившегося ОАО «Метрострой». Об этом 1 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе метростроительной компании.

Пресс-служба ОАО «Метрострой» Метростроители Петербурга закончили последний участок проходки 4 линии

Как уточнил собеседник агентства, в настоящий момент в штат МСС зачислено 1193 бывших сотрудника ОАО «Метрострой», большинство из них метростроители из строительных управлений (СУ) №1 и №2, а также практически весь состав завода ЖБИ, который изготавливает конструкции для строительства тоннелей и станций.

Как отметили в МСС, средний заработок зачисленных сотрудников сохранится на новом рабочем месте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до середины октября новая компания планирует принять 3,7 тыс. сотрудников обанкротившегося предшественника. Перед приемом на работу сотрудники должны пройти медосмотр, а после успешного обследования с 12 октября приступить к выполнению своих обязанностей.

Напомним компания «Метрострой Северной столицы» создана властями города вместе с банком ВТБ по поручению президента РФ.

«Город владеет там контрольным пакетом акций — 65 процентов. Трудовые коллективы, все ценные кадры «Метростроя» будут сохранены. Мы переводим 3700 человек в городскую компанию. Первая тысяча человек уже подписала трудовые договоры. В октябре планируем приступить к заключению контрактов с новым исполнителем», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 30 сентября в эфире телеканала «78».

По словам губернатора, с учётом новых поступлений в бюджет от Газпрома ежегодное финансирование строительства метро увеличится до 50 млрд рублей. Это позволит в 2024 году открыть три станции: «Казаковскую» — в Красносельском районе, «Путиловскую» — в Кировском и «Горный институт» — в Василеостровском районе.

Напомним, несколько десятилетий единственным генподрядчиком по строительству петербургского метро было ОАО «Метрострой». К 2020 году компания оказалась в тяжелом финансовом состоянии, а летом 2021 года была признана банкротом. После завершения конкурсного производства компания исчезнет и ее место в роли главного строителя новых тоннелей и станций метро Петербурга окончательно займет созданное властями города и группой ВТБ акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (МСС), которое продолжит производственную деятельность обанкротившегося ОАО.