Нью-Дели, , 10:04 — REGNUM Китай продолжает наращивать группировку войск на границе в Восточном Ладакхе, и Индии приходится предпринимать ответные меры. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, сообщает 1 октября газета «Хинду».

Ладакх Karthik Kannan

«Китай продолжает размещать большое количество войск и вооружений в приграничных районах», — сказал Багчи.

Он подчеркнул, что индийским вооружённым силам пришлось отвечать на действия Китая, чтобы полностью гарантировать полную защиту интересов безопасности Индии. Индийская сторона полагает, что именно Китай ответственен за напряженность в приграничном регионе Ладакх.

Так, Китай значительно сосредоточил войска вдоль линии контроля (ЛАК) в Восточном Ладакхе, уточнил Багчи, при этом эти войска устраивают провокации и пытаются в одностороннем порядке изменить статус-кво, нарушая двусторонние соглашения.

Попытки Китая переложить ответственность на Индию безосновательны, добавил он.

29 сентября официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил о наступательной политике Индии в отношении КНР и обвинил Нью-Дели во вторжении военные на китайскую территорию.

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