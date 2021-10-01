Кемерово, 1 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. На текущей неделе в Кемеровской области отмечается снижение обращений как на вызовах, так и в поликлиниках в «красной зоне». Об этом сегодня, 1 октября, рассказала замминистра здравоохранения региона Оксана Абросова.

Tverlife.ru В больнице

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«Количество обращений в «красные зоны» и количество вызовов с поводом по ОРВИ по деткам снизилось. По взрослым не столь позитивная тенденция. По взрослым в «красных зонах» у нас имеется небольшое снижение обращений, но оно на уровне прошлой недели. Обращает на себя внимание рост вызовов на дом у взрослого населения с поводом ОРВИ, пневмония. Но с учётом того, что детки наши стали меньше болеть, принято решение сегодня, министерством здравоохранения области, что наши детские поликлиники возвращаются в обычный режим работы по выходным», — уточнила Абросова.

Так, в субботу приём в детских поликлиниках Кузбасса будет вестись до 14:00 (время местное), в воскресенье детские медучреждения принимать не будут.