Домбай, Карачаево-Черкесия, 1 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии запланированы масштабные изменения на курорте «Домбай». Инвесторы займутся созданием новых горнолыжных трасс и реконструкцией старых, возведением новых инфраструктурных объектов, в том числе канатной дороги и жилого дома. В рамках проведения этих работ планируется трудоустроить около 3500 человек. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Цитата из к/ф «Снеговик». Реж. Томас Альфредсон. 2017. Великобритания В горах

«В результате реализации проекта будет создано около 3500 рабочих мест как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации, а также в смежных отраслях» , — написал он на своей странице в Instagram.

По словам Темрезова, по проекту развития «Домбая» будут построены 1,18 км новых трасс для катания и реконструированы 16,2 км уже имеющихся. Они также будут расширены с 20 до 60 метров. Будет построена скоростная канатная дорога гондольного типа протяженностью 2,16 км, жилой дом и предприятия общепита.

Кроме того, будут построены подпорные стены, противолавинные сооружения, ограждения на склоне горы Мусса-Ачитара. Склоны вершины будут защищены от эрозии.

Напомним, правительство РФ одобрило для Карачаево-Черкесии целевой бюджетный кредит на 900 млн рублей для развития курорта «Домбай». В результате реализации проекта турпоток в республику должен увеличиться на 370 тыс. человек.

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