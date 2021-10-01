В Карачаево-Черкесии трудоустроят 3500 человек на курорте «Домбай»
Домбай, Карачаево-Черкесия, 1 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии запланированы масштабные изменения на курорте «Домбай». Инвесторы займутся созданием новых горнолыжных трасс и реконструкцией старых, возведением новых инфраструктурных объектов, в том числе канатной дороги и жилого дома. В рамках проведения этих работ планируется трудоустроить около 3500 человек. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.
По словам Темрезова, по проекту развития «Домбая» будут построены 1,18 км новых трасс для катания и реконструированы 16,2 км уже имеющихся. Они также будут расширены с 20 до 60 метров. Будет построена скоростная канатная дорога гондольного типа протяженностью 2,16 км, жилой дом и предприятия общепита.
Кроме того, будут построены подпорные стены, противолавинные сооружения, ограждения на склоне горы Мусса-Ачитара. Склоны вершины будут защищены от эрозии.
Напомним, правительство РФ одобрило для Карачаево-Черкесии целевой бюджетный кредит на 900 млн рублей для развития курорта «Домбай». В результате реализации проекта турпоток в республику должен увеличиться на 370 тыс. человек.
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