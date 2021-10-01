Сан-Диего, США, 1 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем во втором круге турнира в Сан-Диего (США). Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и 2 из 6 брейков.

В четвертьфинале турнира Карацев сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.