Джакарта, 1 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4 произошло в индонезийской провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Землетрясения в Индонезии

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находился на суше.

Очаг землетрясения находится по координатам 1,85 градуса южной широты и 136,13 градуса восточной долготы на глубине 10 км.

Официального заявления правительства относительно жертв не поступало.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара на стыке трех литосферных плит.