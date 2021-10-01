Москва, 1 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В общероссийском конкурсе проектов «Бюджет для граждан» — 2021 первое место занял департамент финансов Москвы с интернет-порталом ведомства «Открытый бюджет города Москвы». Об этом 1 октября в пресс-службе департамента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Всего в конкурсе, который проводят Минфин России и Финансовый университет при правительстве РФ, приняли участие 328 проектов из 47 регионов. Все работы направлены на повышение уровня бюджетной грамотности населения.

Столичный проект взял золото в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан».

В департаменте пояснили, информационный портал был запущен ещё в 2011 году, но весной 2021 года получил обновление. Изменился не только дизайн, но и функционал.

«Информация о городских финансах стала доступнее благодаря переработанной структуре разделов и увеличению объёма размещаемых данных. Подробные сведения о показателях бюджета и исполнении государственных программ города Москвы, материалы о фактических доходах и расходах городского бюджета представлены в режиме онлайн», — рассказали в пресс-службе.