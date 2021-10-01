На Украине за сутки выявили свыше 12 тыс. носителей коронавируса
Киев, 1 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 12 034 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 1 октября сообщает украинский минздрав.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»
"За сутки 30 сентября на Украине зафиксировано 12 034 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1059, медработников — 248)», — говорится сообщении.
Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 435 413.
Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 172 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 56 446.
При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 435 413 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 875 426 теста на коронавирус.
Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 11 757 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.