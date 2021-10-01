Москва, 1 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе военнослужащие Центра гуманитарного реагирования (ЦГР) российского миротворческого контингента доставили и установили на территории школы-интерната карусель, спортивную и детскую площадку для воспитанников. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Передача гуманитарной помощи беженцам и многодетным семьям отдаленных поселков Нагорного Карабаха

представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди «Из Еревана в Степанакерт была доставлена детская площадка, приобретенная благотворительной организацией «Мерси». Доставка была осуществлена транспортными средствами миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе и сегодня прошла установка данной детской площадки в детском доме».

Во время предыдущих посещений школы-интерната, в которой обучаются 18 детей из социально-необеспеченных семей Нагорного Карабаха, российские миротворцы передали спортивные тренажёры и игры, доставили в подарок воспитанникам от сборщиков винограда первый урожай, приняли участие в кулинарных конкурсах.

В сообщении военного ведомства отмечается, что российские военнослужащие «продолжают уделять огромное внимание воспитанию и помощи детям Нагорного Карабаха», для которых проводятся уроки мира и безопасности, устраиваются исторические викторины. Образовательным учреждениям пострадавшего от войны региона регулярно оказывается помощь в доставке необходимого оборудования и гуманитарной помощи от благотворительных фондов и общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, безопасный проезд 65 тысяч автомобилей обеспечили с ноября 2020 года российские миротворцы через Лачинский коридор в Нагорный Карабах и обратно.