Красноярск, 1 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Красноярске резки снизилось число жалоб жителей на бездомных животных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, с января по сентябрь поступило 3172 жалобы, что на 2 тыс. или 39% меньше, чем за девять месяцев 2020 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомные собаки

«Снизить динамику обращений удалось за счёт сокращения популяции уличных животных. Стерилизованные собаки занимают территорию, но не размножаются, что способствует постепенному уменьшению их количества», — отметили в мэрии. В настоящее время отловом собак занимаются две организации. Пи этом с улицы забирают только взрослых животных, щенков стараются передать волонтерам-добровольцам.

Пойманную собаку в пункте передержки осматривает ветеринар, стерилизуют, ставят прививку от бешенства, устанавливают бирку и спустя десять дней отпускают обратно на волю. В случае выявления у животного признаков «немотивированной агрессивности», его стерилизуют и оставляют в приюте.