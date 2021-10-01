В Красноярске отметили снижение числа бездомных собак
Красноярск, 1 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Красноярске резки снизилось число жалоб жителей на бездомных животных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, с января по сентябрь поступило 3172 жалобы, что на 2 тыс. или 39% меньше, чем за девять месяцев 2020 года.
«Снизить динамику обращений удалось за счёт сокращения популяции уличных животных. Стерилизованные собаки занимают территорию, но не размножаются, что способствует постепенному уменьшению их количества», — отметили в мэрии. В настоящее время отловом собак занимаются две организации. Пи этом с улицы забирают только взрослых животных, щенков стараются передать волонтерам-добровольцам.
Пойманную собаку в пункте передержки осматривает ветеринар, стерилизуют, ставят прививку от бешенства, устанавливают бирку и спустя десять дней отпускают обратно на волю. В случае выявления у животного признаков «немотивированной агрессивности», его стерилизуют и оставляют в приюте.