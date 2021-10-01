Варшава, 1 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Розарио Доусон присоединилась к проекту видеоигры Dying Light 2: Stay Human. Анонсирующий трейлер разработчики разместили 1 октября на YouTube-канале проекта.

Dyinglightgame.com Dying Light2

Актриса исполнит роль Лаван (Lawan) — женщины, которая отправила на тот свет множество людей, которые её обидели. В ролике актриса рассказала о том, что она думает о своём персонаже.

Напомним, Розарио Доусон исполнила роль Асоки Тано во втором сезоне сериала Disney «Мандалорец». Она также снялась в фильмах «Люди в чёрном 2», «Чудо-женщина», «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» и сериалах Marvel и Netflix «Джесика Джонс», «Железный кулак», «Люк Кейдж» и «Защитники».