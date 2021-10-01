Якутск, 1 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Известный борец Якутии, депутат Госсобрания региона и генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев не приходит на заседания по делу, возбуждённому в отношении него за избиение подчинённого. По данным News.Ykt.ru, рассмотрение дела из-за неявок подсудимого переносили уже девять раз.

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21 сентября Виктор Лебедев в очередной раз пропустил заседание потому, что предоставил справку о нахождении в больнице из-за стресса. Суд намерен запросить у стационара данные о госпитализации спортсмена.

«Данная справка вызвала у нас сомнения. По нашему мнению, Лебедев специально срывает судебные заседания под вымышленными предлогами», — считает избитый депутатом подчинённый Владимир Стрижак.

По информации ИА SakhaDay, в декабре 2021 года будет ровно два года, как Виктору Лебедеву предъявили обвинения в совершении преступления. Если судебное следствие не будет завершено в этот период времени, согласно статьи 78 УПК РФ, подсудимый может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности за совершение преступления небольшой тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпион мира и России по вольной борьбе, депутат и директор «Саханефтегазсбыта» Виктор Лебедев в ходе конфликта в офисе несколько раз ударил замдиректора предприятия по товарам Владимира Стрижака. Потерпевший получил перелом носа, ссадины и гематомы.