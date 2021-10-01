Рузаевка, Мордовия, 1 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Рузаевском районе Мордовии выявили нарушения в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Дорога

Установлено, что ООО «Лидер» до настоящего момента не выполнило работы по муниципальным контрактам, заключенным с администрацией Рузаевского района, на ремонт дорог по бульвару Горшкова, переулку Фабричный и улице Юрасова в Рузаевке. Действия компании нарушили права неопределенного круга лиц на комфортную и безопасную среду для жизни.

Директору ООО «Лидер» внесено представление об устранении нарушений, также в его отношении возбуждено административное дело по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ («Нарушение порядка заключения, изменения контракта»). Эти акты находятся в стадии рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года прокурорами республики были выявлены нарушения при реализации программ нацпроекта «Культура». В Ичалковском районе местный «Центр культуры» по линии поддержки лучших сельских учреждений получил субсидию на 103 тыс. рублей. Выяснилось, что телевизор и компьютерная техника, указанные в накладных, не соответствуют фактически поставленному товару.

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