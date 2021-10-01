Москва, 1 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Министерство финансов России допустило многократное снижение мирового спроса на нефть в случае, если ряд стран заключат соглашения о декарбонизации. Об этом говорится в докладе министерства «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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«Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся всё более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году обретут законодательный статус и этому примеру последует другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — говорится в докладе министерства.

По предварительным оценкам, спрос на нефть в 2050 году может упасть в четыре-шесть раз по сравнению с показателями 2019 года.

В Минфине также отметили, что достигнутые в июле договорённости в рамках ОПЕК+ привели к пересмотру прогноза добычи нефти в РФ. Так, предполагается, что в 2023—2024 годах уровень добычи нефти будет составлять в среднем около 560 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent подешевел на 0,32% до $78,13. Техническая картина остается благоприятной для покупателей.

Фокус внимания сместился на встречу ОПЕК+, которая пройдет на следующей неделе. Ожидается, что ОПЕК и ее союзники будут придерживаться соглашения о добавлении 400 тыс. баррелей в сутки к их добыче в ноябре.