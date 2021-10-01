Саратов, 1 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Саратове в отношении 27-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). По информации пресс-службы СУ СКР по Саратовской области, ЧП произошло 27 сентября около 20:00 у дома №95 по улице Вольская.

Нож

По данным следствия, в Саратове инспектор ДПС осуществлял документирование дорожно-транспортного происшествия. Внезапно к нему подошла незнакомая женщина, которая не являлась участником ДТП, открыла дверь служебного автомобиля и ударила инспектора ножом в область шеи. Удар пришелся на форменное обмундирование — воротник бушлата. Инспектор попытался отстраниться от подозреваемой, но она продолжала замахиваться для нанесения очередного удара. Затем женщина попыталась скрыться. Ее задержали сотрудники Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове в декабре 2019 года сотрудник патрульно-постовой службы получил огнестрельное ранение, от которого позднее скончался в больнице от потери крови. Лейтенант остановил двух мужчин, один из которых достал оружие и произвел выстрел.

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