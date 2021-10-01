Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Торговые пошлины, введённые бывшим президентом США Дональдом Трампом, послужат основой для выстраивания дальнейших взаимоотношений с Китаем. Об этом представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила в интервью газете Politico.

Кэтрин Тай Inter-American Dialogue

Отмечается, что 4 октября Тай намерена представить новый подход для торговых отношений с Китаем. Его будет придерживаться администрация президента Джо Байдена.

По словам Тай, Вашингтон будет отталкиваться от существующих пошлин. Американская сторона намерена поднять вопрос о том, как «Китай себя вёл», и рассмотреть это вместе с Пекином.

«И я думаю, что это будет ключевой первый шаг», — заявила представитель США на торговых переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках развязанной против Китая торговой войны прежняя американская администрация ввела пошлины на импорт китайских товаров на сумму $370 млрд.

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