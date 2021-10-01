Москва, 23 марта, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Посетитель подмосковного торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл», когда там началась стрельба, обезвредил одного из террористов, отняв у него автомат. Об этом мужчина рассказал телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА Регнум

Он не стал раскрывать свою личность, опасаясь за безопасность, и назвался Михаилом. Герой сообщил, что был в ТРЦ с женой. Он видел, как террористы стреляют и поджигают обшивку в здании, а также слышал взрыв. В какой-то момент один из боевиков подошёл к тому месту, где прятался Михаил с супругой.

«В этот момент я испытывал только дикий ужас, убьют меня, её [жену], и всё, на этом моя жизнь оборвётся так нелепо. Когда он [террорист] поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышление», — рассказал мужчина.

Михаил принял решение напасть на боевика, оттолкнул жену и обошёл его слева, после чего левой рукой потянул автомат вниз, а правой начал его бить по голове. После этого подбежал другой мужчина, который тоже начал бить террориста.

Когда получилось убежать, Михаил в суматохе потерял жену. Он созвонился с ней, и они встретились на парковке, после чего ухали на машине. Мужчина отметил, что убегавшие посетители помогали друг другу спастись.

По последней информации Следственного комитета на 23 марта, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 133 человек. При этом в ведомстве уточнили, что поисковые работы ещё не завершились.

При этом, по информации Telegram-канала «112», в результате теракта погибли 150 человек, а также 200 пострадали.

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Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова 23 марта сообщила, что в больнице остаются четыре ребёнка, пострадавших в «Крокусе», двое из них — в тяжёлом состоянии.

Боевики устроили теракт в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед началом выступления рок-группы «Пикник», на которое пришло много зрителей. Вооружённые автоматами мужчины стали стрелять в попадавшихся им на глаза людей. Следственный комитет России сообщил, что у террористов были автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Он отметил, что террористы пытались бежать на Украину, где для них готовили переход через границу.

Четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области возле украинской границы. Они ехали на автомобиле и попытались убежать, когда её остановили, их догнали. ФСБ сообщила, что в общей сложности задержали 11 человек, причастных к теракту, в том числе всех четверых, которые расстреливали безоружных людей в ТРЦ.