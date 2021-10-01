Два сорта белгородской сирени внесли в международный реестр
Белгород, 1 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Два новых сорта сирени, которые вывели селекционеры Белгородского госуниверситета, включили в международный реестр Work-in-Progress Lilac Register, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза.
В каталог вошли сорта «Екатерина Катукова» и «Маршал Катуков». Эти виды — посвящение маршалу бронетанковых войск, дважды Герою Советского Союза, участнику Курской битвы Михаилу Катукову и его супруге Екатерине Катуковой, служившей в годы Великой Отечественной войны в звании гвардии старшины медицинской службы. Растения создали сотрудники научно-образовательного центра «Ботанический сад БелГУ», у «Екатерины Катуковой» крупные махровые соцветия розовато-лилового окраса с перламутровым оттенком, у «Маршала Катукова» оригинальная голубая с чётко очерченным лиловым краем окраска.
В научной коллекции ботанического сада вуза более 250 сортов сирени.