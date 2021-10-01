Иваново, 1 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Ивановской области вводится режим самоизоляции для жителей региона в возрасте 65 лет и старше и для граждан из групп риска, не привитых от коронавируса и не переболевших ковидом. Соответствующие изменения в указ о введении повышенной готовности в Ивановской области внесены 30 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Жители Ивановской области в возрасте 65 лет и старше и граждане, относящиеся к группам риска заболевания коронавирусом, должны соблюдать самоизоляцию на дому до улучшения эпидобстановки. Покидать место пребывания разрешено для обращения за медицинской помощью, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, посещения пунктов вакцинации, объектов розничной торговли, реализующих товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, совершения прогулок, выгула домашних животных и выноса отходов до ближайшего места их накопления», — уточнили в пресс-службе.

Работающих жителей старше 65 лет работодателям предлагается отправить на дистанционную работу либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск. Требование о самоизоляции не касается жителей, сделавших прививку либо имеющих справку о наличии антител, выданную не ранее 1 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в департаменте здравоохранения Ивановской области сообщили о резком росте количества госпитализаций пациентов с коронавирусом.