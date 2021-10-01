Кемерово, 1 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала сезона активности клещей в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 29 936 человек, из них детей и подростков до 17 лет — 6262 человека. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Клещ

Отмечается, что за последнюю неделю по поводу присасывания клещей обратились 153 человека, в том числе детей — 45.

Уточняется, что с подозрением на клещевые инфекции в медицинские организации госпитализировано 283 человека. При этом зарегистрирован один больной с диагнозом «Моноцитарный эрлихиоз человека», 41 больной с диагнозом «Клещевой вирусный энцефалит», 79 больных с диагнозом «Клещевой боррелиоз».