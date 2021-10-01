Сидней, Австралия, , 09:31 — REGNUM 1 октября в политической жизни Австралии произошло невероятное потрясение. Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян, одна из самых влиятельных политиков в стране, подала в отставку после того, как Независимая комиссия по борьбе с коррупцией объявила о начале расследования ее деятельности. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Бережиклян также сложит с себя полномочия депутата местного парламента. Уходящая премьер-министр штата охарактеризовала решение как «чрезвычайно сложное», но отметила, что у нее не осталось выбора.

«Оставаться в стороне — не вариант для меня как премьер-министра Нового Южного Уэльса … Уйти в отставку в это время противоречит всем моим внутренним инстинктам», — заявила Бережиклян в ходе пресс-конференции.

Независимая комиссия по борьбе с коррупцией намерены расследовать поведение Бережиклян, которое «предполагает нарушение общественного доверия».