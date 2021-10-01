Сеул, , 09:28 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 30 сентября телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахяном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию с иранскими активами, замороженными в банках Южной Кореи, и международные усилия по восстановлению иранского ядерного соглашения от 2015 года.

Глава МИД Ирана попросил Сеул удвоить усилия для решения проблемы замороженных средств Тегерана.

В свою очередь, Чон Ый Ён отметил, что такие усилия уже прилагаются, напомнив о том, что часть средств была использована для выплаты взносов Ирана в ООН.

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Глава МИД Южной Кореи поздравил иранского коллегу с инаугурацией, а также пообещал, что Сеул будет активно изучать способы сотрудничества с Тегераном, чтобы помочь Ирану преодолеть гуманитарный кризис, связанный с пандемией коронавируса.