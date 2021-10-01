Набережные Челны, Татарстан, 1 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. На заводской территории КамАЗа проводятся тестовые заезды беспилотной машины «КамА3−43 083». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Алексей Колчин ИА REGNUM Камазы

Машина создана в рамках проекта «Одиссей». Суть проекта заключается в создании машин-роботов для транспортировки узлов и комплектующих на опасных участках. На данный момент речь идёт о логистических операциях на дорогах в периметре производственной площадки КамАЗа. Однако в будущем такие беспилотники могут быть применены на любых заводах.

Беспилотники еще дорабатываются. В программное обеспечение вносятся необходимые изменения.

Автомобиль создан на основе дизельного грузовика «КамАЗ-43 083». Беспилотник укомплектован четырьмя типами датчиков. Также авто оснащёно продвинутой навигацией с погрешностью не более 50 мм, а также системой связи (Wi-Fi, 4G, УКВ-диапазон). Все данные с сенсоров обрабатываются в бортовом компьютере.

Ранее на якутском испытательном полигоне специалисты НТЦ ПАО «КАМАЗ» провели испытания трёхосного снегоболотохода «КамАЗ-Арктика». Машина создаётся для доставки грузов по труднодоступной местности в условиях Крайнего Севера. Мощность вездехода составляет 400 л. с.

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