Хабаровск, 1 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Хабаровске 30 сентября в краевом музыкальном театре прошёл торжественный приём — чествовали жителей края «серебряного возраста», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Единство поколений

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«Для нас День пожилого человека — возможность ещё раз поблагодарить наших ветеранов за труд на благо России, сказать, как мы их уважаем и ценим», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Он вручил благодарственные письма активистам ветеранских общественных организаций Наталье Анисимовой, Зое Тригуб и Галине Черковец.

Накануне 90-летний юбилей отметила труженик тыла Нина Глебова — губернатор передал подарок и поздравления от президента России Владимира Путина.

В Хабаровском крае живут более 292 тыс. пожилых человек. Это каждый четвертый житель региона.

Дегтярев сказал, что задача краевых властей — делать жизнь ветеранов лучше, комфортнее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье проживают 570 тыс. пенсионеров — на меры соцподдержки для них запланировано около 9,3 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.