Батуми, Грузия, , 09:24 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что находится в Батуми. Видео с видом на город он выложил 2 октября в соцсети Facebook.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Понимаете, я рискнул всем. Я очень скучал по этому месту. Сегодня исполнение моей мечты», — сказал бывший президент.

Он также призвал своих сторонников голосовать на выборах 2 октября за созданную им партию «Единое национальное движение».

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что вернётся в Грузию 2 октября в день голосования на выборах в органы самоуправления. На родине он признан виновным в ряде уголовных преступлений.

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