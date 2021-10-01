Саакашвили выложил видео из Батуми
Батуми, Грузия, 1 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что находится в Батуми. Видео с видом на город он выложил 2 октября в соцсети Facebook.
Иван Шилов ИА REGNUM
Михаил Саакашвили
«Понимаете, я рискнул всем. Я очень скучал по этому месту. Сегодня исполнение моей мечты», — сказал бывший президент.
Он также призвал своих сторонников голосовать на выборах 2 октября за созданную им партию «Единое национальное движение».
Напомним, ранее Саакашвили заявил, что вернётся в Грузию 2 октября в день голосования на выборах в органы самоуправления. На родине он признан виновным в ряде уголовных преступлений.