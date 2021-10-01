Москва, 1 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Москву в выходные дни — 2 и 3 октября — обширный антициклон принесет тепло. Заморозков и осадков не ожидается, передают «Метеоновости».

Осень

В субботу при переменной облачности температура воздуха ночью +4… +6 °С. Днем воздух прогреется до +10… +12 °С. Ветер юго-западный, слабый 2−7 м/с.

В воскресенье характер погоды не изменится. Из-за облаков выглянет солнце. Днем термометры покажут + 9… +14 °С. В Москве можно будет наблюдать настоящую золотую осень.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков.

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